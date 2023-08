Dal Portogallo - Lo Sporting non molla Zanoli: missione in Italia, i dettagli

Missione in Italia per il direttore sportivo dello Sporting CP Hugo Viana. Il dirigente lusitano, scrive il quotidiano portoghese 'Record', è in Italia

Missione in Italia per il direttore sportivo dello Sporting CP Hugo Viana. Il dirigente lusitano, scrive il quotidiano portoghese 'Record', è in Italia per trattare in doppio acquisto. L'obiettivo della società di Lisbona è quello di chiudere l'accordo con il Lecce per l'acquisto di Morten Hjulmand e, a sorpresa, provare a prelevare dal Napoli il classe 2000 Alessandro Zanoli.

Per Hjulmand l'operazione si dovrebbe chiudere per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Tutta da seguire, invece, la trattativa per Zanoli, laterale che da settimane aspetta il via libera del Napoli per andare in prestito al Genoa. Ma ora s'è inserito lo Sporting, che può far saltare il banco.