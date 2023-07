Dal Portogallo: "Lo Sporting non molla Zanoli, proposta già la formula al Napoli"

Questo è quanto si legge sul portale lusitano Abola.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In Portogallo sono sicuri: Lo Sporting Lisbona è consapevole che non sarà facile prendere Alessandro Zanoli , ma non si arrende e continua a provare, con il Napoli, a prendere in prestito l'esterno con opzione di riscatto al termine della stagione 2023/2024. Questo è quanto si legge sul portale lusitano Abola.

"Ci sono ancora diversi ostacoli da superare, con lo Sporting che attende di conoscere la scelta definitiva di Garcia: se Zanoli sarà il vice Di Lorenzo resterà in azzurro, in caso contrario si aprirà la strada ad un nuovo prestito.