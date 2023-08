Dal Portogallo - Lo Sporting sfida il Genoa per Zanoli: pronto ultimo assalto al terzino

Alessandro Zanoli piace e non poco a Rudi Garcia, che ha potuto visionarlo in questi giorni di ritiro e ne è rimasto colpito.

Alessandro Zanoli piace e non poco a Rudi Garcia, che ha potuto visionarlo in questi giorni di ritiro e ne è rimasto colpito. Il tecnico azzurro infatti non ha dato il completo assenso alla cessione in prestito del terzino, con il Genoa che sta insistendo per prelevarlo. Gli agenti del calciatore spingono perché possa lasciare Napoli, in modo da trovare l'adeguato minutaggio che gli permetterebbe di crescere.

Come riportato però dai colleghi di Record, in Portogallo c'è chi sta guardando con attenzione in Serie A ed è lo Sporting CP, che dopo aver praticamente preso Morten Hjulmand dal Lecce, è deciso a dare un ultimo assalto al classe 2000, sfidando così il Grifone. I prossimi giorni potrebbero essere dunque importanti per il futuro di Zanoli, che, almeno temporaneamente, potrebbe non essere in Italia.