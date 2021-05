Dal Portogallo - Napoli su Eustáquio: agenti a Castel Volturno nei giorni scorsi, i dettagli

Dal Portogallo rimbalza una voce di mercato che accosta Stephen Eustáquio al Napoli. Il centrocampista canadese ha avuto una buona stagione con la maglia del Pacos Ferreira ed è finito nel mirino degli azzurri. Il 24enne centrocampista, è un obiettivo di mercato anche del Porto, ma lunedì gli agenti del giocatore erano in Italia in contatto con il Napoli, secondo le informazioni raccolte da Record. Per ora la società partenopea ha avviato i colloqui solo con i rappresentanti del giocatore, Carlos Carvalho e Manuel Tomás. I due agenti, sono stati a Castel Volturno per parlare con la dirigenza azzurra. Di seguito la foto all'esterno del centro sportivo del Napoli.

P. Ferreira - Empresários de Stephen Eustáquio em conversações com o Nápoles https://t.co/q7titpIxBg — Diário Record (@Record_Portugal) May 17, 2021