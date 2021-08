Dal Portogallo - Nuova avventura per l’ex Napoli Vinicius: è vicino alla Bundesliga

Dopo Rafael Santos Borré, l'Eintracht è pronto a rinforzare ulteriormente l'attacco. Secondo quanto riportato da Record è in arrivo Carlos Vinicius, giocatore rientrato al Benfica dopo una stagione in prestito al Tottenham. 26 anni, il brasiliano si trasferirebbe anche in questo caso a titolo temporaneo, col club tedesco che si riserverebbe il diritto di riscatto a 25 milioni di euro. Vinicius si è distinto lo scorso anno per il buon score in Europa League, dove con gli Spurs ha segnato 6 reti in 9 partite. Diverso il discorso in Premier League dove non è stato quasi mai impiegato, solo 9 presenze e un gol.