Dal Portogallo - Pedro Gonçalves rimpianto del Napoli: poteva prenderlo per 6mln, ora ne vale 60

"Il miglior acquisto d'Europa". In Portogallo celebrano lo straordinario inizio di stagione di Pedro Gonçalves (detto Pote), trequartista dello Sporting CP che ha realizzato ben nove reti nelle prime sette giornate di campionato. Nessuno, tra i giocatori che hanno cambiato maglia in estate, ha fatto meglio: l'ex Famalicao, classe 1998, sta impressionando e secondo O Jogo tanti club starebbero rimpiangendo di non aver investito su di lui. Tra questi ci sarebbe anche il Napoli, che avrebbe potuto acquistarlo per 6,5 milioni. Oggi la clausola ammonta a sessanta milioni e il club lusitano già pregusta un nuovo affare alla Bruno Fernandes.