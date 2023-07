Dal Portogallo - PSG, niente Osimhen? Se Mbappé va via è Bernardo l'obiettivo primario

La situazione critica in casa PSG obbliga il club a guardarsi attorno.

La situazione critica in casa PSG obbliga il club a guardarsi attorno. L'intervista rilasciata ieri da Mbappé a France Football è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di un rapporto che ormai vive i suoi minimi storici e per cui, adesso, non è da escludere un divorzio. Qualora KM7 dovesse lasciare Parigi, ecco che i campioni di Francia si getterebbero sul mercato per rimpiazzare il giocatore e al momento, come riporta A Bola dal Portogallo, Bernardo Silva sarebbe il preferito del club.

Il City, però, non vuole cedere il giocatore, fresco campione d'Europa e legato al club fino al 2025. Per partire, Bernardo Silva ha bisogno di un'offerta da almeno 80 milioni di euro.