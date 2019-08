Dal Portogallo - Real-Fernandes, tutto fatto: il portoghese però arriverà tra un anno

Dal Portogallo danno per fatto il passaggio di Bruno Fernandes al Real Madrid. Secondo il Correio da Manha, infatti, Sporting Clube de Portugal e il club spagnolo hanno trovato un accordo a Monaco per una cifra che si aggira sui 70 milioni di euro. Ma si tratta di una operazione che si concretizzerà l'anno prossimo: per quest'anno, infatti, l'ex Novara dovrebbe restare in prestito alla società lusitana.