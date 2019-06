Dal Portogallo: "Rinnovo Grimaldo in stand-by, il Napoli è alla finestra"

Situazione tesa fra Benfica e Alejandro Grimaldo, un nome che ha tenuto banco nelle ultime estati del calciomercato napoletano e che ora sembra tornare in ague. Il 23enne terzino sinistro è sotto contratto fino al 2021 e il club vorrebbe blindarlo. Ma, riporta "Record", la trattativa per il rinnovo sarebbe in stand-by, col giocatore che preferirebbe la cessione. E alla finestra ci sarebbe il Napoli, fra i club maggiormente interessati a Grimaldo.