Dal Portogallo - Wendel l'erede ideale di Allan: questo il prezzo dello Sporting Lisbona

Uno dei calciatori finiti nel mirino del Napoli per il reparto di centrocampo è Wendel, classe 1997, in forza allo Sporting Lisbona. Dal Portogallo, in particolare la redazione di A BOLA fa sapere che il sondaggio più concreto per il brasiliano è stato fatto dal Napoli che considera Wendel la soluzione ideale per riempire lo spazio dato dalla possibile cessione di Allan. L'azzurro potrebbe trasferirsi all'Atletico di Madrid.

LA VALUTAZIONE - Oltre al Napoli su Wendel ci sarebbe la concorrenza di diversi club di vari campionati come quello francese, tedesco e infine quello inglese. Secondo le informazioni raccolte da A BOLA, lo Sporting non sarà disponibile a negoziare il giocatore per meno di 30 milioni di euro.