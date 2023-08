Dal Portogallo: "Zanoli strizza l'occhio allo Sporting" ma la posizione del Napoli è chiara

Alessandro Zanoli strizza l'occhio allo Sporting CP. Ne è sicuro il quotidiano lusitano Record

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Zanoli strizza l'occhio allo Sporting CP. Ne è sicuro il quotidiano lusitano Record, che apre in prima pagina proprio con la trattativa che potrebbe portare l'esterno del Napoli al club di Lisbona, nonostante il club azzurro, per volontà di Rudi Garcia, abbia deciso di trattenere il calciatore almeno fino a gennaio, visto che l'allenatore lo vuole come alternativa a Giovanni Di Lorenzo per la corsia destra di difesa.

Il giocatore chiede spazio.

Nella testa dello stesso Zanoli però ci sarebbe la volontà di giocare con più continuità e non di essere un rincalzo del capitano. Da qui l'idea di potersi trasferire allo Sporting CP e nelle ultime due settimane di mercato le parti potrebbero comunque tornare a trattare, soprattutto se il giocatore dovesse esplicitare questa sua volontà. Sempre secondo il quotidiano portoghese, infatti, i biancoverdi stanno preparando una nuova offerta per il finale di mercato, puntando appunto sulla voglia del terzino di trovare più spazio.

Settimane decisive.

Ancora è troppo presto per fare previsioni definitive, ma se il Napoli si metterà alla ricerca di un nuovo giocatore per quella zona del campo, la trattativa con lo Sporting per il passaggio di Zanoli in Portogallo potrebbe decollare, con la formula che comunque sarebbe al massimo quella del prestito, visto che i campioni d'Italia non hanno intenzione di cederlo a titolo definitivo.