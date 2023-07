Dal sogno Le Normand a Scalvini e Itakura: tutti i nomi in lista per il dopo Kim

La priorità sul mercato di Rudi Garcia è un difensore dato che a giorni ci sarà l’ufficialità di Kim Min-jae al Bayern Monaco.

La priorità sul mercato di Rudi Garcia è un difensore dato che a giorni ci sarà l’ufficialità di Kim Min-jae al Bayern Monaco. Il nome più caldo in questo momento, riferisce SportMediaset, è Giorgio Scalvini ma la bottega dell’Atalanta è piuttosto cara. Il costo del cartellino è infatti di 35-40 milioni.

Per questo motivo lo scouting del Napoli è al lavoro e l’ultimo nome in ordine cronologico è quello di Armel Bella-Kotchap del Southampton. Valutazione di circa 20 milioni, un prezzo abbordabile per il Napoli. Gli altri profili sul taccuino sono Itakura, Koch, Kilman e Doekhi, mentre il sogno è Le Normand della Real Sociedad che però ha una clausola valida per l’estero di 50 milioni.