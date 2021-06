Dall'Algeria - Ounas nel mirino del Besiktas: il Napoli fissa il prezzo

Tornato al Napoli dopo il prestito nell'ultima stagione prima al Cagliari poi al Crotone, Adam Ounas non conosce quale sarà il suo futuro. Una possibile destinazione per l'attaccante potrebbe essere la Turchia, ne parla il portale algerino Dzfoot. "L'attaccante è in scadenza di contratto nel giugno 2022 con il Napoli, è un obiettivo primario di molti club. Il quasi venticinquenne è finito nel mirino di Sassuolo, Genoa, Torino e, ora, anche di una squadra turca. Il giocatore, infatti, sembrerebbe essere nei radar del Besiktas. Il club di Istanbul, campione di Tutchi e qualificato per la prossima Champions League, potrebbe offrire quasi 5 milioni di euro al Napoli che ne pretende 8. Da notare, infine, che Luciano Spalletti potrebbe ritardare il trasferimento di Ounas per poterlo osservare durante il precampionato del club".