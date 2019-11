Dall'America: "Mertens giocatore da Mls, gli piace! Su Ancelotti all'Inter Miami..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Roberto Zanni, giornalista legato al mondo americano. Si è parlato del possibile futuro di Dries Mertens e Carlo Ancelotti: "La Mls è un’occasione per i calciatori non più giovanissimi ma che cercano un bel palcoscenico. L’Mls ha pubblico ed interesse, ci sono sponsor e per un giocatore l’America può essere un bel sogno da realizzare. A fine febbraio inizia l’Mls e l’Inter Miami farà il proprio debutto e sono stati accostati tantissimi nomi al club, giocatori di grande spessore, ma finora non è arrivato nessuno.

Ho sentito che a Mertens piacerebbe l’America e può essere un giocatore da Mls e si parla anche di New York. Ancelotti all’Inter Miami? E’ un nome venuto fuori da tempo quando venne col Napoli a Miami a giocare contro il Barcellona. La squadra ancora non ha un allenatore e la preparazione inizia a gennaio”.