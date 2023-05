Dall'Arabia a sorpresa: "Conceicao, ci pensa anche l'Al-Ahli"

Sirene dall’Arabia Saudita per Sergio Conceicao. L’allenatore del Porto è fra i candidati alla panchina del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sirene dall’Arabia Saudita per Sergio Conceicao. L’allenatore del Porto è fra i candidati alla panchina del Napoli per la prossima stagione come successore di Luciano Spalletti. Secondo quanto riporta il quotidiano Okaz, l’ex centrocampista di Lazio e Inter sarebbe finito nel mirino anche dell’Al-Ahli in sostituzione di Ramon Diaz.