Dall'Arabia - I petroldollari sauditi attirano anche Itakura: l'obiettivo azzurro verso l'Al Nassr

TuttoNapoli.net

Anche Ko Itakura verso l'Arabia Saudita. Il difensore del Borussia Monchengladbach, uno dei nomi seguiti dal Napoli per il dopo Kim, secondo alcuni fonti arabe sarebbe vicino all'Al Nassr. Il centrale giapponese avrebbe accettato l'ingaggio faraonico proposto dalla squadra in cui gioca anche Cristiano Ronaldo, ora sono in corso i contatti tra i club per la chiusura dell'operazione.