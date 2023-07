Dall'Arabia - L'Al Nassr piomba anche su Mané: attesa un'offerta al Bayern entro 24 ore

Negli scorsi giorni Mané avrebbe già trovato un accordo con l'Al Nassr.

Anche Sadio Mané potrebbe lasciare l'Europa e cedere all'Arabia Saudita. Dopo un anno negativo al Bayern Monaco, l'ex Liverpool potrebbe lasciare la Baviera in estate e come riporta il media saudita Aawsat News sbarcare in Arabia, alla corte dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Come spiega il media arabo, nelle prossime 24 ore è attesa una prima offerta in casa Bayern, dove Mané è tutt'altro che incedibile.

Negli scorsi giorni Mané avrebbe già trovato un accordo con l'Al Nassr, che si è incontrato con il suo agente per discutere stipendio, bonus e diritti d'immagine per il campione senegalese.