© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski sempre più verso l'Arabia Saudita. Dall'Arabia Saudita danno per fatto per l'affare, l'Al Ahli sta per prendere il centrocampista polacco: "La società ha ufficialmente firmato col giocatore e l'annuncio è atteso entro due giorni", le parole del giornalista Ahmed Alajlan.