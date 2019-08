Dall'Argentina: "Almendra caso misterioso, non gioca mai bene ma la stampa parla di offerte milionarie"

Agustin Almendra fa discutere in Argentina. Ne parla sui social il giornalista Augusto Cesar secondo cui il calciatore classe 2000 che affianca De Rossi al Boca Juniors gioca spesso male e non è vero sia stato cercato da diversi club con offerte milionarie: “Almendra è un caso misterioso, un giocatore che non gioca mai bene nel Boca, ma al quale la stampa continua ad associare offerte milionarie in realtà mai pervenute in Argentina”.

Agustin Almendra es ese misterioso caso de un jugador que no jugó bien nunca en la primera de Boca, pero tiene varios operadores periodísticos que nos cuentan sobre supuestas ofertas millonarias por él, que jamás llegaron a Boca. — Augusto Cesar (@Augustocesar22) August 26, 2019