Dall'Argentina - Dybala arrabbiato con la Juve: ha deciso di non rinnovare

Importante notizia arrivata dai colleghi argentini di TyCSports. A meno di cambiamenti radicali sulla sua situazione, Paulo Dybala avrebbe deciso di non rinnovare il suo contratto con la Juventus. Al giocatore non è piaciuta la strategia del club bianconero di cambiare le carte in tavola sul rinnovo. Con questo scenario, ascolterà tutte le offerte.