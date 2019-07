Dall'Argentina: "Icardi vuole restare all'Inter che intende cederlo: Napoli e Juve alla finestra"

Il portale As edizione argentina fa il punto della situazione sul futuro di Mauro Icardi spiegando quelle che sono le volontà dell'attaccante argentino. Icardi preferirebbe restare all'Inter ma la società vuole venderlo, il suo futuro è comunque in Italia, l'ex Sampdoria è conteso da Napoli e Juventus. Entrambe le squadre, però, hanno una necessità: quella di cedere. Bisogna prima sfoltire l'organico e poi sarà possibile tentare l'affondo per Icardi. Tra i possibili partenti per il Napoli c'è anche il nome di Insigne.