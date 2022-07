Dall'Argentina: "Nuova proposta della Roma per Dybala, quattro anni a 6mln per convincerlo"

La Roma ha deciso di tornare alla carica per Paulo Dybala, con una nuova offerta. Un contratto quadriennale per 6 milioni di euro all'anno

La Roma ha deciso di tornare alla carica per Paulo Dybala, con una nuova offerta. Un contratto quadriennale per 6 milioni di euro all'anno. Finora è l'unica proposta formale sul tavolo, come riportano i colleghi argentini di TycSports, che aggiungono come l'Inter non abbia più parlato con il giocatore da un mese a questa parte.