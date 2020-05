Dall'Argentina - Offerta per Paradela del Gimnasia: il Napoli gli ha trovato anche già casa

Il Napoli continua a tenere d'occhio i giovani talenti in giro per il mondo. L'ultima voce rimbalza dall'Argentina e vorrebbe il Napoli sul centrocampista del Gimnasia la Plata Jose Paradela. Secondo quanto riferisce la stampa argentina il Napoli ha offerto 400 mila euro per un prestito di 18 mesi, ma il Gimnasia vuole 5 mln per il cartellino del classe 98'.

CASA A NAPOLI - Un ruolo chiave nell'operazione lo avrebbe Diego Armando Maradona, allenatore del Gimnasia. Inoltre il Napoli avrebbe già trovato una sistemazione a Paradela - a riferirlo è il giornalista Nicolas Ferré con un messaggio su Twitter.