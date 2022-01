Dall'Argentina - Tutti vogliono Alvarez: c'è anche il Napoli, il River lo cede solo per la clausola

Julian Alvarez è la joya di Calchin, talento del River Plate che è pronto a sbarcare nel grande calcio europeo. TyC Sports fa il punto sul futuro dell'attaccante dei Millionarios, 26 reti e 17 assist, sul quale al momento le proposte concrete sarebbero quattro. Tre dall'Italia: Fiorentina, Napoli e Atalanta mentre in Francia ci sarebbe il Nizza. Il River lo libererà solo per la clausola rescissoria da 20 milioni di euro che nessuno per adesso ha pagato ma due delle società sopra menzionate, e non specificate dal media argentino, hanno proposto alla società di incassare il 20% della futura rivendita.