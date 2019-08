Dall'Ecuador: "Campana verso l'Italia, c'è anche l'Atalanta! I dettagli dell'operazione"

Dall'Ecuador continuano ad arrivare conferme circa l'addio del classe 2000 Leonardo Campana al Barcellona SC. Secondo Ecuagol, però, non è detto che il futuro dell'attaccante sudamericano sia al Napoli: "Proseguirà la carriera in Italia. Campana è pronto per andare al Napoli o all'Atalanta, entrambe in Serie A, per un valore di 5 milioni di euro per l'80% del cartellino. Il Barcellona SC dunque riceverebbe una percentuale sulla futura rivendita".