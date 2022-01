Dall'esordio con Mourinho al prestito infelice: tutto su Tuanzebe (il rinforzo del Napoli)

Classe 1997, Tuanzebe - prossimo colpo di mercato del Napoli per la difesa - è cresciuto nel settore giovanile del Manchester United, ha raccolto 37 presenze coi Red Devils in gare ufficiali, ha esordito nel 2017 con Mourinho ed ora è in prestito all'Aston Villa, dove non è riuscito ad imporsi. Ora il Napoli.