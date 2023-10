Dall'Inghilterra - Accostato al Napoli, Conte piace molto anche al Man United

Secondo quanto riportato dai colleghi della redazione del Sun, piacerebbe molto al Manchester United attualmente allenato da Ten Hag.

Non ci sono solamente le squadre italiane su Antonio Conte. L'ex allenatore di Juventus, Inter, Chelsea e Tottenham, che recentemente è stato accostato a Napoli e Roma, potrebbe far ritorno in Premier League. Secondo quanto riportato dai colleghi della redazione del Sun, piacerebbe molto al Manchester United attualmente allenato da Ten Hag.

Dall'Inghilterra rilanciano dunque una possibilità che potrebbe però concretizzarsi durante la prossima stagione. Conte ha infatti ricordato in un'intervista recente che non prende squadre in corsa e infatti i Red Devils starebbero valutando un suo inserimento solamente a partire dal 2024/2025, ipotesi da non scartare a priori.