Dall'Inghilterra - ADL blinda Koulibaly, la cessione a gennaio solo per una cifra monstre

"Koulibaly via dal Napoli a gennaio? Impossibile a meno che non arrivi un'offerta da 100 milioni di sterline": è questo il sunto della chiacchierata che i colleghi di talkSport in Inghilterra hanno rivelato di aver avuto con Aurelio De Laurentiis, numero uno del club azzurro, sul futuro del centrale senegalese".

ADL poi sposta l'attenzione su un altro difensore della rosa a disposizione di Gattuso, ovvero Nikola Maksimovic, per il quale si era paventato un interesse del Liverpool visto il grave problema di infortuni che ha colpito i Reds nel pacchetto difensivo. Anche qui però il presidente del Napoli non dà certezze, spiegando come non ci siano stati contatti recenti fra le due società.