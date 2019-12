Dall'Inghilterra - Ancelotti nelle prossime incontrerà l'Everton per trovare un accordo

Finita l'avventura con il Napoli, non era difficile ipotizzare che Carlo Ancelotti sarebbe stato corteggiato fin da subito da qualche importante club europeo. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, nelle prossime ore l'ormai ex allenatore del Napoli partirà verso Londra dove incontrerà i dirigenti dell'Everton per trovare un accordo: i toffees avrebbero superato, dunque, anche l'Arsenal nella corsa al tecnico italiano.