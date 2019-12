Dall'Inghilterra: "Ancelotti verso la Premier League, è lotta tra due club"

L'Arsenal sembra a un passo da Carlo Ancelotti, oggi però anche l'Everton ha preso contatti con l'oramai ex tecnico del Napoli e secondo l'Indipendent, anche il West Ham avrebbe alzato la cornetta e contattato Ancelotti per sostituire Manuel Pellegrini sempre più in bilico. I Gunners, però, sembrano a un passo dalla chiusura della corsa. Destino ormai chiaro per l'allenatore emiliano che ripartirà dall'Inghilterra. Per lui, nel caso, si tratterà di un ritorno.