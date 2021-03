Dall’Inghilterra - Ancelotti vuole Koulibaly: l'Everton farà un tentativo in estate

L'Everton fa sul serio per Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli. Il senegalese è stato messo in cima alla lista della spesa degli inglesi che in estate faranno un tentativo per lui. Secondo quanto svela Football Insider, il difensore franco-senegalese sarebbe nel mirino dell’ex allenatore del Napoli. Il centrale azzurro sarebbe considerato uno dei profili più adatti per il gioco del tecnico italiano, che nei suoi 18 mesi partenopei ha avuto modo di conoscerlo meglio. L’intenzione di Ancelotti sarebbe quella di aggregare in squadra un difensore di prima classe come hanno fatto hanno fatto Liverpool e Manchester CIty con Virgil van Dijk e Ruben Dias.