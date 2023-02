Dall'Inghilterra - Anche il Chelsea piomba su Osimhen! Il Napoli spara alto: i dettagli

Il Chelsea ha acquistato a più non posso nelle ultime sessioni di mercato, ma nello scacchiere di Graham Potter manca ancora un grande centravanti

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Chelsea ha acquistato a più non posso nelle ultime sessioni di mercato, ma nello scacchiere di Graham Potter manca ancora un grande centravanti di ruolo. Per questo, stando a quanto riferito dal Mirror, i Blues sarebbero pronti a far partire l'assalto a Victor Osimhen la prossima estate. Il tabloid inglese scrive che il Napoli lo valuta almeno 110 milioni, una cifra che avrebbe allontanato dalle sue tracce il Manchester United.