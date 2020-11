Dall'Inghilterra - Anche il Liverpool su Sokratis: Klopp ha bisogno di un centrale

Sokratis Papastathopoulos, accostato nel mercato estivo al Napoli, ha adesso una pretendente in più. Come riportato dal Daily Express, infatti anche il Liverpool avrebbe messo gli occhi sul difensore centrale dell’Arsenal che ha un passato importante anche in Serie A, dove ha vestito le casacche di Genoa e Milan. Klopp è alla disperata ricerca di un difensore dopo i gravi infortuni di due suoi centrali Van Dijk e Joe Gomez.