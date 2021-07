Dall'Inghilterra - Arsenal, doppio colpo in arrivo: è fatta per due obiettivi del Napoli

Secondo quanto riferito da SkySports l'Arsenal sarebbe a un passo dal chiudere un doppio colpo in entrata. Dal Benfica è infatti in arrivo il terzino mancino Nuno Tavares che svolgerà le visite mediche dopo aver terminato il periodo di quarantena. Dall'Anderlecht invece è in arrivo il centrocampista Albert Sambi Lokonga con cui è stato trovato un accordo di massima. Il primo costerà circa 8 milioni di sterline, mentre il secondo attorno ai 17 milioni.