Dall'Inghilterra: Arsenal su Gabriel, ma Gunners hanno stesso problema del Napoli

Passi in avanti dell'Arsenal per Gabriel Magalhaes, difensore brasiliano classe '97 di proprietà del Lille. Il quotidiano The Times fa sapere che i Gunners hanno l'accordo col calciatore e stanno trattando col club francese, ma come il Napoli devono prima cedere per monetizzare. L'Arsenal ha messo in vendita Sokratis, Mustafi e Chambers. Per questo la società azzurra resta in vantaggio col City molto vicino a Koulibaly.