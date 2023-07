Dall’Inghilterra - Arsenal su Kvara: l’ex consulente dei gunners Meluso può aprire uno spiraglio

Questa la notizia che rimbalza dall'Inghilterra, in particolare dal portale Footballtransfers.com.

L'Arsenal proverà a sfruttare gli ottimi rapporto con Mauro Meluso, attuale direttore sportivo del Napoli, per insidiare Khvicha Kvaratskhelia. Questa la notizia che rimbalza dall'Inghilterra, in particolare dal portale Footballtransfers.com.

Secondo quando si legge ci sarebbe un ottimo rapporto tra Meluso e i Gunners, costruito dopo che Meluso aveva consigliato Jakob Kiwior ai Gunners come consulente, prima che diventasse direttore sportivo dello Spezia.

Si legge che 'L'Arsenal ha espresso interesse per il talentuoso attaccante del Napolie il club ritiene che la possibilità che Victor Osimhen rimanga in Italia possa essere un punto a favore in una eventuale trattativa per il georgiano.