Dall'Inghilterra - Assalto United per Osimhen: pronta super offerta per convincere ADL

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Assalto del Manchester United per Victor Osimhen. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il club inglese ha individuato nel centravanti del Napoli l'uomo giusto per completare il reparto avanzato. Secondo il quotidiano inglese, lo United, che cerca disperatamente una punta che riesca a finalizzare la mole di gioco creata, sarebbe pronta ad un offerta super, per convincere il Napoli a lasciare la sua stella più luminosa: 107 milioni di sterline.