Dall’Inghilterra assicurano: “Se il Napoli prende Kilman fa un affare”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Tom Colomosse, giornalista ‘Daily Mail’: “Max Kilman? È un giocatore molto interessante. È stato un giocatore internazionale di Futsal fino a 21/22 giocava nei dilettanti, poi è cresciuto in maniera enorme. È alto, mancino ed abbastanza tecnico. Se il Napoli prende lui fa un affare secondo me perché sa inserirsi in una squadra forte così.

La difesa del Wolves è stata sempre molto forte, il problema è stato segnare. Kim ha fatto delle cose straordinarie e stava per andare al Bayern dopo una sola stagione. Se Kilman riuscisse a tenere il ritmo di Kim farebbe molto bene”.