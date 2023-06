Dall'Inghilterra - Aston Villa su Lozano! E' una richiesta di Emery

Come riportato dai media inglesi, il club di Premier starebbe pensando all'attaccante del Napoli vista la sua condizione contrattuale.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Aston Villa è interessata a Hirving Lozano. Come riportato dai media inglesi, il club di Premier starebbe pensando all'attaccante del Napoli vista la sua condizione contrattuale (in scadenza tra un anno). Lozano è stato segnalato alla squadra di mercato del club inglese, proprio dall'allenatore Unai Emery. L'Aston Villa avrebbe un budget per il mercato estiva di circa 150 milioni euro.