Dall'Inghilterra - Attento Napoli, il West Ham ti soffia Navas! Offerto ingaggio più allettante

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Spunta una concorrente per Keylor Navas. Il portiere del Paris Saint-Germain è il grande obiettivo del Napoli per la prossima stagione ma in queste ultime ore dalla Premier sarebbe arrivata prepotente una squadra. Secondo quanto riportano i media d’oltre Manica, il West Ham sarebbe addirittura balzato in pole per l’estremo difensore costaricano grazie ad una proposta d’ingaggio molto allettante.