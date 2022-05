Dall’Inghilterra - Broja-Napoli, strada in salita: pronta l’offerta del West Ham

Non sarà facile per il Napoli arrivare ad Armando Broja, attaccante di proprietà del Chelsea

© foto di Luca Bargellini

Non sarà facile per il Napoli arrivare ad Armando Broja, attaccante di proprietà del Chelsea che si è messo in luce in prestito al Southampton. Secondo quanto riportato dal Sun infatti, il West Ham è pronto a fare un'offerta al Chelsea per l'attaccante classe 2001.