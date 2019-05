Dall'Inghilterra, Brooke: "Trippier può andare al Napoli, lo preferisce anche all'Atletico Madrid"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, è intervenuto Jack Pitt-Brooke, giornalista del quotidiano inglese "The Indipendent": “La mia fonte mi ha spiegato che non c'è un accordo finale, ma ci sono grosse possibilità che il Napoli prenda Trippier. Dopo la finale di Champions League si parlerà di assalto a Trippier, per lui è arrivato il momento di cambiare aria. Personalmente penso che il Napoli sia favorito, anche sull'Atletico Madrid, soprattutto nell'ideale di Trippier, sarei sorpreso se alla fine andasse in Spagna piuttosto che in Italia”.