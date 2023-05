Dall'Inghilterra - Chelsea a caccia di un 9: nella short-list c'è anche Osimhen

TuttoNapoli.net

Il Chelsea in estate si muoverà anche per un attaccante a prescindere da quello che sarà il ruolo e il destino di Romelu Lukaku. Secondo il Telegraph è molto probabile che i Blues guardino in Italia anche per il prossimo centravanti da portare a Stamford Bridge. Sono tre i nomi individuati dal quotidiano: uno è quello di Harry Kane, fattibile soprattutto se come sembra Mauricio Pochettino dovesse firmare. Se l'attaccante del Tottenham non fosse raggiungibile, ecco che i dirigenti londinesi punterebbero tutto su uno fra Victor Osimhen del Napoli e Rasmus Hojlund dell'Atalanta.