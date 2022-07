Dall’Inghilterra - Chelsea, niente Koulibaly? Se De Ligt va al Bayern nel mirino c’è Upamecano

Secondo quanto riportato dall'Evening Standard Thomas Tuchel avrebbe puntato Dayot Upamecano, reduce da una stagione di alti e bassi a Monaco di Baviera

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Con il Bayern Monaco favorito per l'acquisto di Matthijs de Ligt, il Chelsea, anch'esso interessato all'olandese, sta valutando il piano B e guarda proprio in casa dei bavaresi. Secondo quanto riportato dall'Evening Standard Thomas Tuchel avrebbe puntato Dayot Upamecano, reduce da una stagione di alti e bassi a Monaco di Baviera. Arrivato dal Lipsia per 42,5 milioni, il francese è stato spesso criticato sebbene abbia giocato quasi sempre da titolare, vincendo la Bundesliga. Recentemente il centrale difensivo ha cambiato agenzia di procuratori afffidandosi alla Unique Sports Group di Gordon Stipic e abbandonando la Sports360 di Volker Struth. Una mossa che potrebbe significare un imminente trasferimento.