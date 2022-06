Dall'Inghilterra - Chelsea su Koulibaly: il prezzo è alla portata dei Blues

Il Chelsea muove passi decisi verso Kalidou Koulibaly per rinforzare la difesa di Tuchel orfano di Rudiger.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chelsea muove passi decisi verso Kalidou Koulibaly per rinforzare la difesa di Tuchel orfano di Rudiger. Il prezzo fissato dal Napoli è 45 milioni di euro, cifra che non sarebbero un problema per i Blues. In prima battuta, il tecnico del Chelsea era particolarmente interessato a Matthijs De Ligt, ma la richiesta di 120 milioni di euro ha spaventato i londinesi che non vogliono investire tale cifra per l'olandese. Anche Milan Skriniar, altro giocatore che piace al tecnico tedesco, ha un costo molto elevato e per questo le attenzioni si sono rivolte verso il senegalese. A riportarlo è il Daily Mirror.