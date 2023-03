Dall’Inghilterra - Chelsea su Osimhen: pronta offerta da 100mln di sterline

Il Chelsea sta preparando un’offerta da 100 milioni di sterline per Victor Osimhen.

Il Chelsea sta preparando un’offerta da 100 milioni di sterline per Victor Osimhen. Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi di Football Insider, Graham Potter desidera un attaccante di primo livello per la prossima stagione. Il Chelsea è consapevole che la qualificazione alla prossima Champions League è improbabile, ciò potrebbe rendere più difficile la trattativa per Osimhen ma i Blues faranno di tutto per accaparrarselo.