Dall’Inghilterra - Corsa a tre per Traoré: oltre al Napoli, ci sono anche Tottenham e Inter

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Adama Traoré, esterno spagnolo in forza al Wolverhampton, ha il contratto in scadenza a giugno 2023 ed è anche per questo motivo un profilo molto interessante sul mercato. Secondo quanto riferito dal portale inglese 90min, tra le squadre alla finestra per Traorè c’è il Tottenham che aveva giá provato a portalo a Londra prima del passaggio al Barcellona.