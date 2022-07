Dall'Inghilterra - CR7 vuole lasciare lo United, Ten Hag ha già individuato il sostituto

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - In Inghilterra sono sempre più convinti che Cristiano Ronaldo lascerà il Manchester United: sarebbe stato lo stesso portoghese a chiedere la cessione, perché vuole giocare in una squadra che partecipa alla Champions League. Secondo quanto riporta il Sunday Mirror, il club dei 'Red Devils' avrebbe già individuato il possibile sostituto di CR7: all'allenatore olandese Erik ten Hag, infatti, piace il brasiliano Antony, che indossa la maglia dell'Ajax e che il tecnico conosce molto bene, per averlo avuto alle proprie dipendenze. (ANSA).