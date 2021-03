Dall'Inghilterra - Emerson lascerà il Chelsea, ma il Napoli non è in corsa: due italiane in pole

Secondo quanto riporta SportsIllustrated, la Juventus sarebbe in corsa con l'Inter per prendere Emerson Palmieri. Il ventiseienne italo-brasiliano, nazionale azzurro con Roberto Mancini, ha giocato poco in questa stagione: con Thomas Tuchel ha perso ancor più galloni, giocando solo due delle tredici volte complessive. Il Chelsea spera di ricavare 17 milioni di sterline dal terzino sinistro. Il Napoli, dunque, non sarebbe in corsa.