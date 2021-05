Dall'Inghilterra - Gasperini-Tottenham: contatto positivo per la prossima stagione

Dopo l'annuncio dell'arrivo di Mourinho alla Roma, dall'Inghilterra arriva una clamorosa indiscrezione di mercato. Secondo quanto riporta il collega Duncan Castles all'interno del suo podcast 'The Transfer Window', il Tottenham avrebbe preso contatti per Gian Piero Gasperini dell'Atalanta per la successione di José Mourinho per la prossima stagione. Sfumata l'intesa con Erik ten Hag che ha rinnovato con l'Ajax, spunta ora il nome di Gasperini: un interesse al quale, spiega il podcast, sarebbe arrivata una risposta positiva.